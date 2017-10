Pour la 5ème année consécutive, octobre devient le mois de la cyber-sécurité en Europe. A cette occasion, plus de 300 activités visant à promouvoir la sécurité en ligne auront lieu dans toute l’Europe.

Des conférences, des ateliers, des sessions de formation, des sommets, des présentations générales aux utilisateurs, des campagnes en ligne sont prévus pendant cette campagne 2017.

Les priorités de cette année sont la cyber-sécurité le lieu de travail, la gouvernance, la protection de la vie privée et des données, la cyber-sécurité à la maison et les compétences en cyber-sécurité.

Pour en savoir plus, voici le communiqué sur le site de l’ENISA

Press Release October 2017 is European Cyber Security Month and this year marks the 5th year anniversary of the European Cyber Security Month campaign. Published on October 02, 2017 Over 300 activities to promote safety online will be taking place throughout Europe during the European Cyber Security Month , such as conferences, workshops, training sessions, summits, general presentations to users, online campaigns etc.