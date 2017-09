La biométrie se confirme comme un moyen d’authentification incontournable pour nos futures vies numériques. Les mots de passe et autres artifices de mémorisation pour l’authentification n’arriveront pas à survivre seuls. Ainsi, après la reconnaissance d’empreinte, d’iris, voici que la reconnaissance faciale fait son retour avec Apple et son dernier iPhone X.

La reconnaissance faciale améliorée

Jusqu’alors, les premières intégrations de la reconnaissance faciale sur les mobiles avaient rapidement montré leur limite. Souvent un simple selfie suffisait d’ailleurs à tromper le système.

Mel Tajon on Twitter Samsung Galaxy Note 8 Facial Recognition Test: https://t.co/dVooMPMgfh

Apple a poussé les exigences de FaceID afin de rendre l’authentification plus sûre. Bien sûr, un simple regard de votre téléphone doit suffire pour qu’il se débloque de lui-même en une fraction de seconde. FaceID doit également permettre d’autoriser le téléchargement de nouvelles applications et la réalisation de paiements avec Apple Pay par exemple.

Pirater FaceID, pas si simple

Le nouvel iPhone utilise un système infrarouge Apple appelle TrueDepth. Ce dernier projette une grille de 30 000 points lumineux invisibles sur le visage de l’utilisateur. Une caméra infrarouge capture alors la distorsion de cette grille et cartographie la forme 3D du visage. Les tentatives de contourner ce système via des photos et autres selfies sont donc en principe vouées à l’échec.

Pour en savoir plus sur Face ID , voici un article complet

How Secure Is the iPhone X’s FaceID? Here’s What We Know In its quest for hardware perfection, Apple can’t seem to resist testing the balance between making things easy and making them secure. Sure, a six-digit passcode is virtually impossible for a thief to crack before his repeated attempts lock the phone, but it demands an unacceptable fraction of a second for you to tap it out.

