La Suisse organise sa première journée du digital le 21 novembre prochain. Avec plus de 80 événements annoncés, cette journée doit faire découvrir ce que le numérique apporte à la Suisse et à chacun d’entre nous. La place est aux fonctionnalités, la sécurité viendra après … mais espérons pas trop tard.

A cette occasion, 6 thématiques seront abordées:

Du côté de la Suisse romande, la gare de Genève sera un pôle d’action comme mentionné dans la présentation officielle de cet événement ci-dessous:

L’avenir commence avec vous. Le 21 novembre 2017, nous vous invitons à découvrir dans toute la Suisse ce que la numérisation signifie pour vous et pour notre pays.

En pleine révolution numérique, nous sommes tous témoins de changements historiques pour lesquels la Suisse jouit d’excellentes prédispositions. La Journée du digital est un événement unique en Europe. Plus de 40 entreprises et institutions renommées présentent ensemble les chances du numérique.

La journée est placée sous le parainnage de la présidente Doris Leuthard et du conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann, et peut compter sur la participation active du conseiller fédéral Alain Berset.

Le grand hall de la gare centrale de Zurich constitue le cœur de cette journée. Les gares de Genève, Lugano et Coire sont également des pôles d’action. De plus, de nombreux partenaires organisent des événements centrés sur la numérisation. Vous aussi, vous pouvez participer. Plus de 80 événements en libre accès vous attendent.