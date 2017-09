Séminaire Bank Innovation le 29 septembre 2017 – L’impact des technologies digitales et fintech sur les modèles d’affaires bancaires

Séminaire Bank Innovation le 29 septembre 2017 – L’impact des technologies digitales et fintech sur les modèles d’affaires bancaires A vos agendas !

Oui, effectivement cet événement ne traite pas de la cyber-sécurité. Je m’autorise néanmoins une brève escapade pour mon ancienne passion de la #fintech et les échanges réalisés en préparation de ce séminaire 😉

Pour information, la HEC Lausanne, en collaboration avec d’autres institutions académiques et partenaires régionaux, a créé un projet de recherche orienté pratique sous le nom de Bank Innovation Competence Center. Le BAICC est centré sur les nouvelles technologies financières et leur impact sur les modèles d’affaires et opérationnels bancaires.

Le vendredi, 29 septembre 2017, le BAICC propose un séminaire d’une journée intitulé «Impact des technologies digitales et fintech sur les modèles d’affaires bancaires». Toutes les informations utiles sont fournies ci-après.

La digitalisation, menace ou opportunité pour les banques? Aujourd’hui, certains acteurs du marché réalisent d’importants investissements dans la mutation numérique, à l’instar du groupe BNP-Paribas qui annonce un plan de transformation digitale de 3 milliards d’euros d’ici à 2020. Qu’en est-il pour votre établissement, quelle dose de digital introduire, à quel rythme et dans quelles proportions ?

Le passage au numérique crée un sentiment d’urgence, mais également de doute et d’incertitude. Pour débattre de ces questions, le nouveau Bank Innovation Competence Center (BAICC) de HEC Lausanne organise une journée de réflexion à l’attention des dirigeant·e·s d’établissements bancaires et de spécialistes du digital :

«Impact des technologies digitales et fintech sur les modèles d’affaires bancaires»

Le vendredi, 29 septembre 2017, de 9h. à 17h.

Université de Lausanne, bâtiment Extranef, salle 110

La thématique y sera traitée selon trois volets : la question des Fintech et leur degré de maturité, la stratégie digitale et la mise en place des nouvelles technologies. Avec la participation des intervenants suivants :

Yves Pigneur, professeur à la Faculté des HEC de l'UNIL et co‐créateur du Business Model Canvas

des représentants du monde de la fintech

et co‐créateur du Business Model Canvas des représentants du monde de la fintech

des dirigeants et experts bancaires des institutions bancaires Lombard Odier, Julius Baer, BNP‐Paribas, CA‐Indosuez et la Banque Cantonale de Genève.

La page d’information pour ce séminaire:

et la page d’inscription: