Pour votre information, le canton de Vaud recherche un analyste #cybersec senior pour son centre opérationnel de sécurité #SOC. Il s’agit d’un poste CDI unique dans un environnement intéressant et varié incluant des échanges avec les autres CERTs de Suisse.

Voici un extrait du cahier des charges:

Vous participez à la conception et assurez le bon fonctionnement du SOC en fournissant une expertise transversale en matière de sécurité de l’information et de cybersécurité pour réduire l’exposition de l’ACV face aux cyber-risques. Vous assurez la suppléance du responsable du SOC pour le pilotage et l’exploitation du SOC. Vous organisez et assurez la gestion des incidents de sécurité et de cybersécurité.

Vous gérez et coordonnez les tests et audits de sécurité IT. Vous apportez une expertise et des conseils pour la sécurité de l’information et la cybersécurité.

Vous formez et sensibilisez à la sécurité de l’information et aux bons comportements vis-à-vis des cyber-risques.

Vous effectuez une veille technologique et prospective.

Ce poste s’adresse à une personne disposant de fortes compétences techniques couvrant les services habituellement proposés au sein d’un CERT, comme le vulnerability et l’artifacts handling par exemple (blue / red teaming).

Si vous êtes intéressé à travailler dans un environnement technologique unique par sa taille en Suisse romande ( et en Suisse), voici le lien vers la page de l’offre d’emploi: