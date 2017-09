La Confédération autorisée à pirater des ordinateurs “Afin de pouvoir réagir à des dangers, le Service de renseignement de la Confédération (SRC) peut désormais procéder à des écoutes, placer des micros ou pirater des ordinateurs. L’aval du Tribunal administratif fédéral est toutefois nécessaire. “

Une cyberattaque cible le secteur énergétique suisse “Selon Symantec, un groupe de hackers expérimenté attaque depuis quelques mois des sociétés énergétiques en Suisse, en Turquie et aux Etats-Unis.”

Wikileaks Unveils Project Protego: CIA’s Secret Missile Control System “Every week since March Wikileaks has been leaking secrets from the United States Central Intelligence Agency (CIA), which mainly focus on surveillance techniques and hacking tools employed by its agents. However this time, the whistleblower organisation has released something different from its previous Vault 7 leaks, because it’s not about hacking and spying; instead, it’s a—Missile Control System.”

Red panic: Best Buy yanks Kaspersky antivirus from shelves “US big box retailer Best Buy has pulled from its shelves Kaspersky Lab’s PC security software amid fears of Kremlin spies using the antivirus tool to snoop on Americans.”

Mexican tax refund firm MoneyBack leaks thousands of passports and credit cards “Identification and travel documents, including passports, driving licenses, and boarding passes, of recent visitors to Mexico have been exposed by a security lapse.”

Massive Wave of MongoDB Ransom Attacks Makes 26,000 New Victims “Ransom attacks on MongoDB databases rekindled last week and over the weekend with the emergence of three new groups that hijacked over 26,000 servers, with one group hijacking 22,000.”

European Union Considering Intrusive Upload Filter as “Link Tax” Alternative “A document leaked at the end of August reveal that Estonia — currently holding the EU Presidency — is pushing fellow member states to adopt more intrusive Internet content filtering rules, similar to the ones implemented in China.”

Syringe infusion pumps can be fiddled with by remote attackers “A syringe infusion pump used in acute care settings sports eight vulnerabilities, some of which could be exploited by remote attackers to impact the intended operation of the device, ICS-CERT warns.”

Hackers stole contact info of 6 million Instagram users and are selling it online “Last week, Instagram pushed out a patch for a bug in the service’s API that allowed attackers to discover users’ email address and/or phone number.”

Russian Lawmaker’ Son Pleads Guilty to $50M Hacking Scam “The accused is the son of a Russian member of the parliament Valery Seleznev; he was arrested from Maldives and extradited to the US to face trial. According to US Justice Department Seleznev has pleaded guilty in two criminal cases namely participation in racketeering scheme and conspiring to commit bank fraud”

28M accounts of Latin American social media website hacked “A Reddit-like social media website in Latin America, Taringa ha suffered a massive data breach which affected more than 28 million registered account users”

La justice européenne sanctionne la surveillance des emails privés au bureau “Saisie par un employé roumain licencié par son entreprise après la découverte d’envoi d’emails privés depuis la messagerie professionnelle, la Grande Chambre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a conclu à la violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme sur le droit à la vie privée. Une jurisprudence à l’échelle européenne est à prévoir.”

Des pirates ont infiltré des fournisseurs d’énergie européens selon Symantec Une attaque de cybersabotage contre des fournisseurs d’énergie en Suisse, en Turquie et aux États-Unis portant la signature du groupe Dragonfly a été repérée par l’éditeur Symantec et plusieurs services de cybersécurité gouvernementaux.

143 millions de données clients d’Equifax vulnérables Une faille de sécurité dans le site web de l’organisme américain spécialisé dans le crédit Equifax a exposé les données de 143 millions de clients. 209 000 numéros de cartes bancaires ont été dérobés

Symantec affirme que des hackers ont la capacité de couper le réseau électrique américain. Alors que les tensions entre États-Unis et Corée du Nord se renforcent, Symantec a déclaré que des hackers avaient en leur pouvoir la possibilité de couper le réseau électrique américain