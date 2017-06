La veille Sécurité (18 juin 2017) – La CIA a hackés pendant des années des wifis et Microsoft continue de patcher ses vieux systèmes

Cette semaine, on apprend que la CIA a piraté pendant des années des wifis pour compléter ses canaux de surveillance. Il faut également noté que Microsoft continue à patcher ses systèmes, y compris les vieux comme XP, pour combler les failles de sécurité faisant suite aux vols des outils de la NSA.

Etonnament, il n’y a pas d’annonce de vol important de données cette semaine mais plutôt une fuite de données chez Facebook qui a diffusé les profils d’environ 1’000 de ses modérateurs à des suspects terroristes en raison d’un bug.

Le reste de l’actualité nous rappelle que notre vigilance doit rester de mise face aux malwares et ceci y compris pour les utilisateurs de MacOS. Bonne semaine à vous !

Un malware d’un nouveau genre met en danger tout le réseau électrique européen “Les pires craintes se transforment parfois en réalité. Un malware d’un nouveau genre, qui cible les infrastructures d’apprivisionnement électrique, a été détecté par deux entreprises spécialisées”

Des cyberattaques ciblent les utilisateurs suisses de macOS “MELANI alerte les utilisateurs suisses de macOS. Ils sont ces dernières semaines la cible de différentes vagues d’attaques cherchant à distribuer un cheval de Troie bancaire.”

As new security risks continue to emerge, cloud security spending will grow to $3.5 billion by 2021 “Forrester estimates that global cloud services revenues totaled $114 billion in 2016, up from $68 billion just two years ago — or annual growth of 30 percent. With the public cloud services market expected to reach $236 billion by 2020, what does this mean for cloud security? ”

CIA has been hacking into Wi-Fi routers for years, leaked documents show “Leaked secret documents have revealed that the CIA has been targeting and compromising home, office, and public wireless routers for years in an effort to carry out clandestine surveillance.”

Microsoft Extends Patch Tuesday to Outdated Platforms “Microsoft has taken the unprecedented decision to include unsupported platforms like Windows XP in June’s Patch Tuesday update round, in order to protect against possible nation state activity.”

Europol arrests six in counter antivirus crackdown “A coordinated cybercrime crackdown in six European nations last week ended with the arrest of six people suspected of buying counter anti-virus and crypter services. These cybercriminal tools are typically used to thwart antimalware solutions’ detection mechanisms by testing and clouding of malware samples.”

Facebook Accidentally Revealed Moderators’ Identities To Suspected Terrorists “According to the Guardian, Facebook “inadvertently” exposed the personal details of content moderators to suspected terrorist users on the site. The security slip reportedly affected over 1,000 Facebook employees in 22 departments through the company’s moderation software”

NSA Reportedly Confident North Korea Was Behind WannaCry “The US National Security Agency (NSA) appears to have joined the ranks of those convinced that the North Korean government was behind the recent WannaCry ransomware epidemic even as many others remain skeptical of that conclusion.”

FIN10 Threat Actors Hack and Extort Canadian Mining, Casino Industries “FIN10’s modus operandi has been to break into victim networks, steal sensitive business data, corporate strategy documents, personally identifiable information and other data, and then demand money in return for not leaking it publicly.”

France and the UK consider fining social media companies over terrorist content “France and the UK are considering imposing fines on social media companies “that fail to take action” against terrorist propaganda and violent content, under a joint anti-terror campaign announced Tuesday.”

Fraude: envie de voir à quoi ressemble une ferme à clics de l’intérieur ? “Trois chinois ont été arrêtés en Thaïlande, dans un appartement qui pourrait rendre jaloux de nombreux revendeurs de téléphones, tant le nombre de terminaux retrouvés sur place était important. Les présumés délinquants étaient à la tête d’une gigantesque fraude aux clics basées en Thaïlande, pour le compte de clients chinois.”