Etes-vous préparé contre le risque de sabotage IT? sinon ceci pourrait vous arriver

Dans une stratégie de continuité, il est nécessaire d’identifier les risques considérés et bien sûr les options prévues de recouvrement en cas de sinistre. Et dans ce catalogue de risques, avez-vous pris en compte le risque de sabotage? si non, peut-être serait-il nécessaire de le reconsidérer comme le montre la mésaventure de cette société hollandaise ci-dessous.

En effet, parmi les scénarios de sinistre, il est important de prendre en considération les conséquence des actes possibles des administrateurs en raison des droits d’accès privilégiés nécessaires à leurs tâches. Néanmoins, accès privilégiés ne signifie pas libre accès à toutes les ressources. Le risque majeur est qu’un administrateur soit en mesure seul de détruire les données actives ainsi que leurs sauvegardes, ce qui annéantit toute chance de pouvoir reprendre le business.

Une mésaventure qui doit nous rappeler où sont nos risques majeurs

Verelox, a provider of dedicated KVM and VPS servers based in The Hague, Netherlands, suffered a catastrophic outage after a former administrator deleted all customer data and wiped most of the company’s servers.

A lire ici: