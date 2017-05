La SuisseID deviendra-t-elle SwissID?

Les services de gestion des identités numériques de la Poste commencent à prendre forme selon les dernières actualités publiées. Le secrétariat d’état à l’économie SECO a d’ailleurs communiqué le 16 mai dernier que les droits de marque de la SuisseID ont été transférés à SwissSign, la co-entreprise de la Poste Suisse et des CFF.

Pour rappel, la SuisseID a pour objectif depuis plusieurs années de proposer un standard dans le domaine de l’identité numérique pour l’authentification et la signature électronique en particulier. Son adoption en Suisse se fait attendre principalement à défaut d’une utilisation simple pour les non-initiés et en tenant compte du peu de prestations finalement sécurisées par ce biais. Aujourd’hui, à l’heure des smartphones, il faut également avouer que de se promener avec un jeton physique (hard-token) n’aide également pas à son adoption mais sa nouvelle version 3.0 doit résoudre ce problème.

Comme le communiqué référencé ci-dessus l’indique, la SwissID de la Poste ne remplace pas la SuisseID existante. Nèanmoins, avec une ortographe et des logos aussi proches sous le même toit, il y a fort à parier que les 2 marques SuisseID et SwissID fusionneront prochainement. A suivre donc.

Et voici également une série d’article en lien avec ce sujet:

De plus en plus de gens recourent à des services numériques. Mais les personnes qui utilisent un login séparé pour tous les portails en ligne doivent non seulement s’enregistrer en saisissant à chaque fois leurs coordonnées, mais encore gérer un nombre croissant de noms d’utilisateurs et de mots de passe.