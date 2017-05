La veille Sécurité (14 mai 2017) – une méga cyber-attaque et 200’000 victimes d’un ransomware en un week-end

Le bilan de la cyberattaque passe à “200’000 victimes dans 150 pays” “La cyberattaque mondiale qui frappe la planète depuis vendredi a fait “200’000 victimes, essentiellement des entreprises, dans au moins 150 pays”, a affirmé dimanche le directeur d’Europol Rob Wainwright.”

Lancement à Genève d’un accélérateur de start-up dédié à la cybersécurité “La société de capital-risque Rising Star Ventures lance Rising Star Accelerator, un accélérateur de start-up se consacrant au domaine de la cybersécurité. Le programme, qui débutera le 4 septembre prochain, est soutenu par plusieurs partenaires dont l’Etat de Genève.”

Botnet Sending 5 Million Emails Per Hour to Spread Jaff Ransomware “A massive malicious email campaign that stems from the Necurs botnet is spreading a new ransomware at the rate of 5 million emails per hour and hitting computers across the globe.”

Beware! Built-in Keylogger Discovered In Several HP Laptop Models “While examining Windows Active Domain infrastructures, security researchers from the Switzerland-based security firm Modzero have discovered a built-in keylogger in an HP audio driver that spy on your all keystrokes.”

Les hackers de Google ont découvert la « pire » des failles de sécurité Windows “Une faille dans le moteur de protection contre les malwares peut permettre l’attaque d’un pirate, voire la création d’un ver. Elle a été heureusement colmatée par Microsoft.”

La France touchée par le ransomware qui bloque des dizaines de milliers de PC dans le monde “Un opérateur, des hôpitaux et de grands groupes du monde entier dont Renault sont victimes depuis vendredi d’une vaste opération de piratage. En France, Renault est le premier à reconnaître être victime de ce ransomware.”

Microsoft Issues WanaCrypt Patch for Windows 8, XP “Microsoft Corp. today took the unusual step of issuing security updates to address flaws in older, unsupported versions of Windows — including Windows XP and Windows 8. The move is a bid to slow the spread of the WanaCrypt ransomware strain that infected tens of thousands of Windows computers virtually overnight this week.”

Funding Circle Error Exposes 6,000 SSNs Of American Clients “An upcoming London-based business loans provider, Funding Circle, left a database containing 6,000 social security numbers of American clients exposed to anyone on the internet, it emerged Wednesday.”

An NSA Cyber Weapon Might Be Behind A Massive Global Ransomware Outbreak “It’s been a matter of weeks since a shady hacker crew called Shadow Brokers dumped a load of tools believed to belong to the National Security Agency (NSA). It now appears one leaked NSA tool, an exploit of Microsoft Windows called EternalBlue, is being used as one method for rapidly spreading a ransomware variant called WannaCry across the world.”

New IoT Botnet Discovered, 120K IP Cameras At Risk of Attack “The Persirai IoT botnet, which targets IP cameras, arrives hot on the heels of Mirai and highlights the growing threat of IoT botnets.”

Telefonica frappé par une cyberattaque de grande ampleur “Ce vendredi, un ransomware s’est répandu comme une trainée de poudre et paralysé ce matin une partie du réseau interne de l’opérateur espagnol Telefonica qui a demandé à la plupart de ses employés de rentrer chez eux.”

TES : Les Français pourront refuser la prise d’empreintes digitales “Un décret paru ce mercredi au journal officiel permet aux demandeurs de cartes d’identité de refuser la numérisation et l’enregistrement de leurs empreintes digitales dans la controversée base de données Titres électroniques sécurisés (TES). Une modification qui ne concerne pas les passeports et ne satisfait pas la CNIL.”

Les PC bientôt interdits de vols de l’Europe vers les Etats-Unis “Après le Moyen-Orient, c’est au tour de l’Europe de se voir bientôt imposer une restriction quant à l’usage des PC portables dans les vols en direction des Etats-Unis.”

Macron Leaks : 15 Go de données piratées et une plainte déposée “Juste avant le second tour de la Présidentielle vendredi soir, 15 Go de données reliées au mouvement d’Emmanuel Macron En Marche, comprenant des dizaines de milliers d’e-mails, ont été publiés sur les réseaux sociaux”

UK consumers want at least three security steps to secure bank accounts “Six in ten UK consumers (60%) think that having fewer than three security steps including passwords, card readers or letters from a memorable word is “insufficient” to secure their bank account, research released by Equifax and YouGov reveals.”

Daimler et Deutsche Bank veulent créer un login universel “Plusieurs grandes entreprises, dont les allemandes Axel Springer, Daimler et Deutsche Bank, comptent créer une technologie de login universel adaptée aux exigences du nouveau règlement européen en matière de protection des données.”

Médias sociaux: pas de nouvelle réglementation nécessaire “Dans son analyse du cadre juridique pour les médias sociaux, qu’il a publié le 10 mai dernier, le Conseil fédéral arrive à la conclusion que l’adoption de nouvelles mesures de réglementation n’est pas nécessaire pour le moment.”