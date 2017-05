Pourquoi vous devez cesser d’utiliser des WiFi publics

Les Wifi foisonnent aujourd’hui le long de nos déplacements pour nous aider à rester toujours en ligne avec des débits de données acceptables. Ces points d’accès à internet, lorsque proposés au public, sont pourtant des zones à risque face aux cyber-criminels.

A l’instar des points d’eau dans la nature, il y a fort à parier que des prédateurs soient aux aguets et prêts à sauter sur les internautes les plus fragiles. Aujourd’hui, il existe de nombreuses démonstrations (exploits) sur la manière d’intercepter des données d’un utilisateur connecté à un wifi. Comme le mentionne également l’extrait ci-dessous, il est facile à un pirate de créer un Wifi intermédiaire homonyme, ce qui lui facilitera grandement la vie.

There are dozens of online tutorials showing hackers how to compromise public Wi-Fi, some of them with millions of views. The most common method of attack is known as “Man in the Middle.” In this simple technique, traffic is intercepted between a user’s device and the destination by making the victim’s device think the hacker’s machine is the access point to the internet. A similar, albeit more sinister, method is called the “Evil Twin.” Here’s how it works: You log on to the free Wi-Fi in your hotel room, thinking you’re joining the hotel’s network. But somewhere nearby, a hacker is boosting a stronger Wi-Fi signal off of their laptop, tricking you into using it by labeling it with the hotel’s name.