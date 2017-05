La veille FinTech (7 mai 2017) – les crypto-monnaies bilur, ether, bitcoin s’étendent et la Suisse se profile comme un centre fintech compétitif

Hackers cybersquatting on hundreds of UK bank domains “Cybersquatters have wormed their way onto hundreds of websites and are tricking web users into thinking they’re clicking on to UK high street bank websites.”

PayPal launches Business in a Box service for SMBs “PayPal has unveiled a new service, called Business in a Box, which brings together a host of tools designed to help small firms start and run their online operations.”

BNP Paribas signs global Snapchat deal “BNP Paribas is strengthening its ties to Snapchat, signing a global partnership deal with the teen-friendly video sharing platform in an attempt to boost its profile among the millennial generation.”

Singapore rolls out document-free account opening pilot “The Singapore Government has begun trials with four banks of a digital onboarding service that enables citizens to register for new accounts without the need to provide supporting documentation.”

Swiss Finance Minister: Singapore and Switzerland Must Cooperate in FinTech “The Swiss Finance Minister recently said that as Singapore and Switzerland are not fintech competitors it is important to have a good working relationship between the two countries.”

Barclays opens ‘biggest fintech center in Europe’ as it aims to experiment and spot early trends “U.K. lender Barclays has opened a new innovation center in Shoreditch, London, for its in-house banking and technology teams, as well as more than 40 co-located financial technology (fintech) start-ups.”

BCGE et BNP Paribas présentent leur stratégie numérique “Jeudi 27 avril, Swisscom organisait un événement à la Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG) autour de la digitalisation de la banque. Différents intervenants, dont notamment la Banque Cantonale de Genève (BCGE) et BNP Paribas, ont présenté leur stratégie de digitalisation.”

Le bilur, une nouvelle monnaie virtuelle pour concurrencer le bitcoin “Le bilur, une nouvelle monnaie virtuelle, vient d’être lancée à Genève pour concurrencer le bitcoin. Sa valeur est adossée sur celle du pétrole. Mais cette indexation sur le cours du pétrole n’est pas synonyme d’absence de risque.”

IBM Preps For Blockchain To Disrupt Trade “Last year, IBM released surveys of 400 financial institutions across the globe to examine exactly how they’re positioned in their journey to develop and release real-world, working blockchain tools. According to the data, adoption rates are “dramatically faster than initially expected,” IBM said when it announced the reports in September 2016.”

Le bitcoin dépasse les 1 400 dollars : une impulsion venue d’Asie “Le bitcoin atteint des sommets dans la lignée de sa légalisation en tant que moyen de paiement au Japon et des initiatives d’encadrement prises par la Chine.”

Samsung Pay pourrait débarquer en France à la rentrée “Selon Europe 1, le système de paiement mobile Samsung Pay arriverait sur le marché français en septembre. La concurrence est déjà rude mais elle va s’intensifier.”

Le Bitcoin est devenu une industrie milliardaire “Le minage de Bitcoin est devenu une industrie qui pèse désormais plusieurs milliards de dollars. Depuis l’invention en 2008 de la cryptomonnaie, les mineurs, comme on appelle ceux qui la produisent, ont collectivement gagné plus de 2 milliards de dollars de revenus, selon l’estimation publiée par le Cambridge Centre for Alternative Finance.”

L’ether, cette monnaie virtuelle qui veut rivaliser avec le bitcoin “Dans le monde, 90.000 comptes ont déjà été ouverts dans cette crypto-monnaie. Elle peut servir en ce moment à Paris à acheter les créations de jeunes artistes réunis dans une exposition conçue pour faire aussi œuvre de pédagogie”

Comment la Suisse se profile comme un centre fintech compétitif “Alors que les start-up prometteuses se multiplient, le Conseil fédéral prend enfin le dossier Fintech en main, notamment en matière de régulation. C’est encourageant mais il reste du chemin à faire, témoignent des entrepreneurs.”

Banques : 20% des agences fermeraient en cinq ans (aux Etats-Unis) “A l’heure du numérique et de la banque sur mobile, les grandes banques abandonnent le modèle “une agence à chaque coin de rue”. Aux Etats-Unis, le cabinet de conseil JLL anticipe la fermeture de 18.000 agences en cinq ans.”