Paiement mobile : L’application Samsung Pay débarque en Suisse

Un nouvel acteur du paiement mobile s’annonce sur le territoire suisse. Ainsi, après Twint et Apple Pay, voici Samsung Pay qui démarrera ce mois de mai.

Voici le communiqué de Samsung:

Le 23 mai 2017, Samsung lancera le service de paiement innovant Samsung Pay en Suisse, un système permettant de payer rapidement et en toute simplicité et sécurité avec certains modèles de smartphones et de montres connectées Samsung. Dans ce projet, Samsung coopère avec les marques Mastercard et Visa. Samsung Pay est pris en charge par les éditeurs de cartes BonusCard, Cornèrcard et Swiss Bankers.

Dario Casari, Sales Director de Samsung Switzerland, voit l’entrée de ce système sur le marché avec confiance: «Nous sommes très heureux de lancer Samsung Pay. Compte tenu de la large diffusion de téléphones mobiles Samsung en Suisse, nous tablons sur une forte acceptation du système et sur une expansion rapide de notre solution de paiement mobile de pointe sur le marché.» En plus des cartes de paiement, Samsung Pay prend aussi en charge les cartes de fidélité et de membres. Les utilisateurs peuvent ainsi intégrer à Samsung Pay n’importe quelle carte équipée d’un code QR ou d’un code-barres, et accumuler de précieux points.