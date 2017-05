La veille Sécurité (30 avril 2017) – Macron hacké par des pirates russes et la messagerie des développeurs HipChat piratée

Le Conseil fédéral adopte le plan directeur 2017 concernant la stratégie informatique de la Confédération 2016-2019 “Lors de sa séance du 26 avril 2017, le Conseil fédéral a adopté le plan directeur actualisé concernant la stratégie informatique de la Confédération pour les années 2016 à 2019. Celui-ci définit les priorités relatives à la mise en œuvre de la stratégie pour 2017 et 2018.”

Victimes de hameçonnage, Google et Facebook délestés de 100 millions “Un ressortissant lituanien est soupçonné d’avoir escroqué pendant deux ans Google et Facebook en se faisant passer pour un fournisseur taïwanais. Montant de l’arnaque: plus de 100 millions de dollars (99 millions de francs)”

Mysterious Hajime botnet has pwned 300,000 IoT devices “Hajime – the “vigilante” IoT worm that blocks rival botnets – has built up a compromised network of 300,000 malware-compromised devices, according to new figures from Kaspersky Lab.”

Atlassian’s HipChat Hacked — Users’ Data May Have Been Compromised “Atlassian’s group chat platform HipChat is notifying its users of a data breach after some unknown hacker or group of hackers broke into one of its servers over the weekend and stole a significant amount of data, including group chat logs.”

US Court sentenced Russian hacker Roman Seleznev to 27 years in jail for hacking “The Russian hacker Roman Seleznev, aka Track2, was sentenced to 27 years in prison, he was convicted of causing $170 million in damage by hacking into point-of-sale systems.”

Comment Uber a traqué les utilisateurs d’iPhone dans le dos d’Apple “Le service a pisté jusqu’en 2015 les possesseurs de smartphones d’Apple, même lorsqu’ils supprimaient l’application. Son patron Travis Kalanick a mis fin à cette pratique sur injonction de Tim Cook.”

WikiLeaks : le pas à pas de la CIA pour pirater les TV Samsung “L’organisation de Julian Assange publie un nouveau document décrivant les méthodes de piratage des TV connectées signées Samsung. Pour le grand public, le risque d’espionnage est très limité.”

NSA stops controversial program that searches Americans’ emails “The government’s surveillance court previously warned the National Security Agency (NSA) that searching Americans’ emails and text messages that were collected domestically would not be constitutional.”

Russian Cyberspies Hacked Us For Two Years: Danish Defense Minister “A Russian cyberespionage group hacked into the emails of Danish Defense Ministry employees for two years, the country’s defense minister says.”

Un spyware de la NSA aurait infecté près de 100 000 machines “Un chercheur a mis au point un script permettant de détecter un code d’implant supposément développé par la NSA. Selon le script, jusqu’à 100 000 machines auraient été infectées dans le monde.”

Le candidat Macron hacké par des pirates russes “D’après un rapport de l’éditeur de sécurité Trend Micro à paraître prochainement, le groupe de hackers russes Pawn Storm – également connu sous l’appellation Fancy Bears, APT28 et Sednit – est à l’origine des vagues de cyberattaques ayant visé le site et les collaborateurs du mouvement politique En Marche d’Emmanuel Macron”