Table ronde de la FINMA sur les thèmes de la blockchain et des crypto-monnaies le 10 mai 2017

Pour votre information, l’autorité suisse de régulation des marchés financiers, la FINMA, organise le 10 mai prochain une conférence – table ronde sur les thèmes de la blockchain et des crypto-monnaies.

On prédit à la technologie blockchain un potentiel révolutionnaire. De nombreux experts supposent que cette technologie va aussi bouleverser durablement le marché financier. De premières applications existent déjà et d’autres pourraient suivre très prochainement. La FINMA saisit donc l’occasion de se pencher sur le thème du blockchain du point de vue de la surveillance et organise pour cela une table ronde sur ce thème le 10 mai 2017. La table ronde s’adresse aux acteurs du marché ainsi qu’aux experts intéressés.