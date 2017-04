La veille FinTech (9 avril 2017) – Twint (re)démarre en Suisse et BNP Paribas s’offre le compte Nickel

Avec Cash, Amazon s’adresse aux de foyers américains sans banque “Amazon Cash permet aux clients de la firme de recharger leur compte avec de l’argent sonnant et trébuchant. Une offre réservée aux États-Unis… pour le moment.”

La nouvelle version de Twint est (enfin) lancée “La fusion entre les apps de paiement mobile Twint et Paymit est enfin achevée. Les clients d’UBS et de la Banque cantonale de Zurich seront les premiers à disposer de la nouvelle app.”

Cyberattaques : comment la Corée du nord pille les banques dans le monde entier “Une nouvelle étude confirme l’implication du régime de Kim Jong-un dans le piratage bancaire, et cela à échelle mondiale.”

Comment Natixis teste la blockchain pour le trading de pétrole “La succursale new-yorkaise de Natixis teste depuis novembre 2016 la technologie blockchain Hyperledger sur la plateforme cloud Bluemix d’IBM en partenariat avec Trafigura. Sécurisation, traitement volumétrique des transactions et fiabilité ont pu être établis, avec également à la clé la réduction du temps des opérations de quelques semaines à plusieurs jours.”

Japan Makes Bitcoin Legal Payment Method “While bitcoin has recently suffered some defeats in the U.S. at the hands of the SEC, not all news has been bad news. In a major move for bitcoin legitimacy, Japan has recognized bitcoin as a legal payment method on April 1. (And no, it wasn’t an April Fool’s prank.)”

Lloyds shrinks hundreds of branches “With customer visits plummeting, Lloyds Bank is shrinking the size of hundreds of its branches, ditching tellers in favour of tablet-yielding wandering staffers.”

Cash continues to dominate POS payments in Europe “Supporters of digital payment schemes like to push the idea that a cash-free future is just around the corner, yet fully three-quarters of all Euro zone payments at the point-of-sale are still made in cash, according to the European Central bank.”

WhatsApp set to join the Indian mobile money revolution “Facebook-owned WhatsApp is reportedly looking to get into mobile payments and has picked India as the best place to start, writes Telecoms.com (Banking Technology‘s sister publication).”

Chase Spent $600 Million on Fintech Deals in 2016 “$600 million of JP Morgan Chase’s $9.5 billion technology spend in 2016 went to fintech solutions, and given the company’s 2016 results, it seems like money well spent.”

Stripe Opens Up Atlas for U.S. Startups “The $9 billion payments startup Stripe just relaunched Atlas–a portal that automates many aspects of establishing an e-business, such as bank account opening, payments, or share issuance.”

“Le secteur des services financiers sera méconnaissable dans cinq ans” “Le cabinet PwC a interrogé plus d’un millier de dirigeants du secteur financier : ils sont 88% à craindre une perte de revenus au profit d’acteurs innovants. Et 75% à juger que les startups de la Fintech sont les mieux placées pour bousculer le secteur.”

BNP Paribas met la main sur Compte-Nickel “La banque de la rue d’Antin va reprendre 95% de Compte-Nickel. Cette opération emblématique signe l’ouverture d’un nouveau chapitre dans l’histoire de la relation banque-fintech.”