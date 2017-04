Luxembourg a aussi son FinTech Awards

A l’instar de la Suisse, le Luxembourg a également son Fintech Awards pour promouvoir l’innovation et ses startups les plus prometteuses.

Les prix sont organisés par la LHoFT et KPMG Luxembourg, en collaboration avec Digital Lëtzebuerg, le Cluster ICT de Luxembourg, LuxInnovation et Maison Moderne.

Pour informations, les candidatures pour les prix sont ouvertes depuis le 1er mars et se clôtureront le 1er mai. Quinze startups seront ensuite sélectionnées pour participer à la journée de compétition en juin. Lors de cet événement, les quinze startups seront réduites à sept finalistes qui concourront à l’élection de la FinTech Startup of the Year.

Vous pouvez poser vos candidatures sur le site : www.fintechawards.lu

Voici le communiqué de presse associé:

Vu également ici:

Source: Fintech Awards The organising partners of the FinTech Awards Luxembourg have opened applications for the 2017 edition of the competition. The awards aim to reward the outstanding jewels of the global FinTech startup universe, as well as presenting them with real and tangible opportunities to acquire new clients by building their network and credibility with senior decision makers and CEOs from the Luxembourg financial services community.