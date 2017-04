Le coût pour lancer une attaque DDoS

Les attaques DDoS font dorénavant partie de l’arsenal de base des cyber-criminels mais savez-vous combien coûte le lancement d’une telle attaque?

Voici un article super intéressant qui vous montrera (rappellera) qu’un véritable marché des services de cyber-attaques est en place

Almost anyone can fall victim to a DDoS attack. They are relatively cheap and easy to organize, and can be highly effective if reliable protection is not in place. Based on analysis of the data obtained from open sources, we managed to find out the current cost of a DDoS attack on the black market.