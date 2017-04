Google fait disparaître le CAPTCHA

Google continue d’améliorer sa lutte contre les robots et fait maintenant disparaître le fameux CAPTCHA.

Découvert via cet article:

Google lance une nouvelle version de son service reCAPTCHA. Une méthode invisible pour bloquer les robots (et les spam). Qui n’a jamais été agacé par les CAPCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) ? Cette méthode permet aux sites web d’éviter les robots en demandant à l’internaute de résoudre un petit problème.