Comment apporter de l’innovation dans les paiements grâce aux APIs

Pour certaines banques, l’API-culture fait son bout de chemin mais pour d’autres une API-thérapie serait davantage à conseiller pour leur permettre de gagner en agilité.

Dans la suite d’une stratégie d’organisation et d’urbanisation du système d’information, les interfaces APIs ouvrent une nouvelle ère en permettant de faire vivre ensemble des informatiques à plusieurs vitesses. Un système central (Legacy Systems) peut ainsi côtoyer sans problème des applications développées en mode agile – Devops.

Sur ce sujet, voici un rappel des principes et avantages préparé par la société Accenture:

See why and how banks should move to an API-centric approach to digital payments.