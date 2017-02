Entre histoires de botnet et d’espionnage

Cyber-criminalité et romans d’espionnage sont parfois très proches à l’image de l’enquête réalisée ci-dessous par le journaliste spécialisé Brian Krebs pour retouver l’auteur du botnet Mirai.

Pour rappel, Mirai est à l’origine des plus grosses attaques que le web ait connu en 2016, en profitant en particulier de toutes la puissance des objets connectés non protégés.

Voici la référence à cet article qui décrit et trace les étapes de son enquête forte intéressante:

On September 22, 2016, this site was forced offline for nearly four days after it was hit with » Mirai, » a malware strain that enslaves poorly secured Internet of Things (IoT) devices like wireless routers and security cameras into a botnet for use in large cyberattacks.