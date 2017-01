Maison Blanche : quid des données privées dans notre vie digitale?

La Maison Blanche a publié en janvier un document intitulé Privacy in our Digital Lives:

Protecting Individuals and Promoting Innovation.

Ce document réfère (à haut niveau) les principales règles et bonnes pratiques concernant la sécurité des données et dont voici les principaux sujets repris de la table des matières:

Le document:

Il est intéressant de remarquer que ce document n’est plus disponible depuis l’arrivée du nouveau président américain.

Découvert via cet article:

Two days ago, the White House released a report on privacy: « Privacy in our Digital Lives: Protecting Individuals and Promoting Innovation. » The report summarizes things the administration has done, and lists future challenges: Areas for Further Attention Technology will pose new consumer privacy and security challenges.