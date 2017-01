La veille Sécurité (22 janv 2017) – Attention aux photos sur les réseaux sociaux et plus de 8’000 attaques DDoS en 2016 en Europe

Swiss cops use anti-drone guns at the World Economic Forum « Swiss authorities have added another security measure for this year’s World Economic Forum in Davos: anti-drone guns »

Biowatch se donne les moyens de finaliser son bracelet pour montres intelligentes « Biowatch accélère le développement de son bracelet à reconnaissance biométrique pour smartwatches. La start-up romande a levé 1,2 million de francs en décembre et initie un nouveau tour de financement. »

Un pirate informatique Russe arrêté en Espagne « Un pirate informatique russe présumé, recherché pour fraude, vient d’être arrêté en Espagne. Il doit être extradé aux USA. »

Giuliani and 13 Trump cabinet officials hacked « Yet it seems the Republican strategy is not so good either, as the recently named Cyber Security Advisor to Trump, Rudy Giuliani, along with 13 other White House appointees, have just been hacked and their passwords leaked, according to a Channel 4 investigation. »

8356 attaques DDoS en Europe en 2016 selon F5 Networks « Le Security Operations Center (SOC) de l’éditeur F5 Networks à Varsovie a détecté 8 356 attaques DDoS en zone EMEA en 2016. »

Piratage : attention aux photos sur les réseaux sociaux « Des chercheurs japonais ont montré qu’il était possible, à partir de clichés de doigts en « V » publiés sur Internet, de voler des empreintes digitales. »

Des failles de sécurité informatiques repérées dans des implants cardiaques « Un dispositif commercialisé par une entreprise américaine était, jusqu’à ce week-end, vulnérable au piratage, révèle une enquête du gouvernement américain. »

The Ukrainian Power Grid Was Hacked Again « The attack last month, which occurred almost exactly one year after the previous outage, struck the Pivnichna substation outside the capital city Kiev, and cut power a few minutes before midnight local time December 17, leaving customers in part of Kiev and a surrounding area in the dark on a Saturday night »

Viré, il demande 200 000 dollars pour réinitialiser les mots de passe de son école « L’American College of Education (ACE) a fait les frais d’un sérieux manque d’expérience en matière de service d’informations. Ils ont renvoyé leur administrateur IT qui s’est empressé de leur redemander 200 000 dollars pour déverrouiller les comptes mails des étudiants. »