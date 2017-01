Les 10 plus mauvais mots de passe de 2016

Les années passent et se ressemblent étonnamment lorsque l’on parle de qualité des mots de passe. Selon une analyse de la société Keeper Security, le classement 2016 des 10 mots de passe les plus mauvais se résume de la manière suivante:

Selon l’appréciation de Keeper, cette liste reste aussi misérable que celle de 2015. Un fait intéressant cette année est l’apparition du mot de passe 18atcskd2w à la 15ème place et dont voici l’interprétation 😉

There is an interesting exception, however, which is the password « 18atcskd2w, » the 15th most common password discovered in the data. According to security researcher Graham Cluley, these accounts were created by bots designed to spread spam on online forums.

La suite ici:

It seems that password security simply doesn’t work. Many of us rely on simple, easy-to-remember strings of characters and letters, including strings found on your keyboard such as « 1234567 » or « qwertyu. »

et la source de Keeper Security:

We may be turning a year older in 2017, and when it comes to security, let’s hope we’ll get a bit wiser, too. A new survey from password manager and digital vault company Keeper has revealed 2016’s most common passwords, and as ever, the report does not reflect well on our ability to choose safe strings to protect us from those who might wish us ill.