Sécurité : quel est le point commun entre le Pape François et Mark Zuckerberg?

Voici deux photos pour découvrir le petit détail de sécurité qui rapproche le Pape François et Mark Zuckerberg. Trouvé? … En effet, tous deux couvrent la caméra de leur tablette et laptop. En conclusion, même défense pour tous!

Pour le Pape François:

Pour Mark Zuckerberg:

