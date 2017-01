Comment des annonceurs publicitaires ont perdu $180 millions à cause d’un botnet

Voici un article intéressant qui montre la stratégie mais surtout l’importance des moyens déployés pour plumer des annonceurs publicitaires. Ainsi plus de 500’000 adresses IP valides et plus de 1’200 serveurs ont été frauduleusement utilisés par ces pirates pour arriver à leurs fins.

Fraudsters acquired some 500,000 IP addresses from reputable Internet providers such as Verizon, Comcast and Spectrum and made it look like they were dispersed around the US. To support the massive operation, they built an infrastructure of over 1,200 dedicated physical servers, and a complex proxy network to help them pose as residential ISPs.

L’article présente les principes de la fraude qui aurait réussi à siphonner pas moins de 180 millions de dollars avec par exemple des « chiffres d’affaire » entre 3 et 5 millions par jour en octobre dernier!

https://hotforsecurity.bitdefender.com/blog/advertisers-lost-180-million-to-russian-methbot-17426.html

