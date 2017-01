Les brevets arrivent dans l’industrie de la blockchain

Comme toute technologie prometteuse, la blockchain est l’objet d’une course contre la montre pour protéger ses développements et ses idées. A ce propos, voici un article intéressant à propos des brevets dans l’industrie de la blockchain.

Patent filings for blockchain technology have more than tripled since 2014; this spike includes patents filed by cryptocurrency exchanges such as Coinbase, payment processors like Mastercard, and banks like Goldman Sachs and the Bank of America.

Cet article observe que c’est le domaine des paiements qui est aujourd’hui le plus prolifique. Logique pour une technologie née avec les crypto-monnaies mais il y a fort à parier que la dispersion des brevets va être énorme à l’avenir si l’on pense à tous les développements possibles par exemple en associant la blockchain avec les smart contracts.

According to a report conducted by law firm Reed Smith, the most popular areas for these patent applications are payment systems: both for traditional forms of money and for systems that will be used to trade cryptocurrencies or digital tokens. Mastercard, by way of example, recently filed four blockchain patents for separate steps along authenticating a transaction on the blockchain.