70 exemples de stratégie de cybersécurité pour vous aider à créer la vôtre

Face à la montée des cyber-risques, les Etats ont depuis plusieurs années publié leur stratégie concernant la cybersécurité. Cette démarche est bien entendu également valable pour le monde privé car elle permet déjà (1) de démontrer la prise de conscience de la haute direction et (2) de communiquer et expliquer les mesures prévues pour gérer ces risques et avec quels moyens.

Habituellement, la structure typique d’une stratégie s’organise de la manière suivante:

Rien ne vaut des exemples et voici donc une sélection de 6 stratégie nationale de cybersécurité parmi les quelques 70 référencées plus bas dans cette article:

Une structure claire. Un très bon exemple de cyber-stratégie.

S’appuyant sur le principe de gestion des risques, de protection des données et d’organisation en cas de conflit.

Une série de principes à haut-niveau présentant les objectifs stratégiques et les responsabilités au sein de l’Europe pour gérer les cyber-risques et combattre le cyber-crime.

Organisée en 7 champs d’action.

Structurée selon 5 objectifs stratégiques

A noter également la stratégie complémentaire traitant de la sécurité des systèmes d’information:

Une approche s’appuyant sur la sécurité de l’infrastructure et la résilience dans le cyber-espace, sans oublier l’importance d’une collaboration internationale

Pour poursuivre l’analyse, voici deux repertoires regroupant des liens vers plus de 70 stratégies de sécurité:

Celui de l’ITU (United Nations specialized agency for information and communication technologies – ICTs):

Celui de l’Otan:

