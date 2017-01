Les attaques de Phishing à leur plus haut en 2016

2016 aura vu apparaître des cyber-attaques dont la virulence n’aura jamais été aussi élevée. Avec la vague de ransomware qui a submergé la toile l’année passée, les cybercriminels ont exploité un nouveau filon d’or qu’ils ne sont certainement pas prêts d’abandonner. Cette tendance se confirme d’ailleurs avec un rapport de l’Anti-Phishing Working Group (APWG) à l’image de son rapport pour le 3ème trimestre :

On y constate logiquement que le commerce est la cible privilégiée des attaques, devant la finance:

Il est à noter que la Suisse se place 42ème dans le classement par pays avec tout de même un taux d’infection par malware de plus de 22%; Ce qui signifie qu’un peu plus d’une personne sur 5 ciblées se fait infecter!

As indicated by the headlines below, phishing – the activity of defrauding an online account holder of financial and/or personal information by posing as a legitimate company or institution – and its criminal sidekicks spearphishing (targeted phishing) and whaling (targeted phishing at high-profile individuals) – is one of the most popular forms of malware.