Avant de payer cette demande de ransomware …

A l’heure où les ransomwares (rançongiciels) continuent de se propager, voici deux sites qui peuvent vous permettre de récupérer vos données sans enrichir les cybercriminels.

Le site No More Ransom

Déjà présenté sur cette page du Décodeur, le site du projet No More Ransom continue d’étendre les solutions de décryptage proposées contre les ransomwares. Le site propose d’uploader 2 fichiers pour identifier la source probable de l’infection et permettre le cas échéant de fournir l’antidote. A noter que, depuis la création de ce site en 2016, plusieurs nouvelles solutions de déchiffrement sont venues étoffer son offre de solution de déchiffrement.

The No More Ransom Project The general advice is not to pay the ransom. By sending your money to cybercriminals you’ll only confirm that ransomware works, and there’s no guarantee you’ll get the decryption key you need in return.

Le site Bleeping Computer

Une autre ressource peut apporter de l’aide en cas de chiffrement de données par un crypto-locker est le site suivant. Il dispose d’une section spéciale pour les kits de nettoyage contre ce type d’infection.

Virus, Spyware, & Malware Removal Guides Malware and Spyware removal guides for a variety of infections. These tutorials will help you remove these infections from your computer.

Repris sur la base de cet article: