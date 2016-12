La veille FinTech (25 déc 2016) – Noël entre nouvelles de blockchain et de néo-banques

BNP Paribas exploite la blockchain pour des transactions inter-entreprises « Sa branche Corporate and Institutional Banking annonce qu’elle a réalisé plusieurs paiements transfrontalier en temps réel pour deux clients : Amcor (solutions de conditionnement, Australie) et Panini Group (articles de collection et des cartes à échanger, Italie). »

Crypto-monnaie : un millier de PC piratés pour générer du Zcash « Kaspersky Lab révèle l’existence d’un botnet minant de la crypto-monnaie Zcash pour le compte de cyber-criminels. Mais ce n’est pas la première tentative du genre. »

Paiement mobile: Twint n’attend pas de démarrage en trombe « en outre, les négociations avec Apple sont difficiles, le géant américain de l’informatique exigeant une exclusivité. »

Londres souhaite durcir ses règles sur le financement participatif « A Londres, l’organisme régulateur du financement participatif souhaite durcir la réglementation et affiner les règles qui régissent les plates-formes de financement participatif. »

Swisscom wird erstes Schweizer Mitglied beim international führenden Blockchain-Konsortium « Über 100 Unternehmen wie IBM, Intel und JP Morgan unterstützen das Hyperledger-Project. Nun stösst mit Swisscom auch das erste Schweizer Unternehmen zum weltweiten Netzwerk und öffnet damit der Schweizer Wirtschaft die Türe zu Kooperationen und Prototypen »

Hungary presses the button on instant payments « The National Bank of Hungary is drawing up plans to introduce an instant money transfer framework for domestic payments by 2019. »

ABN Amro pilots blockchain in commercial real estate « Amsterdam-based ABN Amro Bank has launched a pilot to explore how its blockchain application Torch can be used in real estate transactions to record and exchange information. »

Euroclear and Paxos pilot blockchain gold settlement « Central securities depositary Euroclear and blockchain firm Paxos have completed the first pilot for Euroclear Bankchain, a new blockchain settlement service for London bullion due to go live in 2017. »

Les débuts explosifs de la banque 100% mobile Atom Bank « La startup britannique, financée par la banque espagnole BBVA et s’appuyant uniquement sur une appli, revendique 130 millions d’euros de dépôts en quelques mois d’activité. Cette néobanque propose des comptes d’épargne rémunérés et des prêts immobiliers et va lancer toute une panoplie de services en 2017 »