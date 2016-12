Cybercrime: la carte des dépendances d’Europol

Europol a une vue globale unique sur la cybercriminalité et les divers liens entre les activités criminelles en général. Elle en a donc profité pour dessiner une carte intéressante reliant les différentes services numériques utilisés par les cybercriminels pour réaliser leurs méfaits.

Sur cette carte et comme le présente ci-dessous la note explicative associée, plusieurs produits ou services sont souvent requis par de nombreux autres services afin qu’ils puissent fonctionner ensemble.

The Cybercrime Dependencies Map is designed to outline the key products and services within the digital underground and to highlight how and to what degree these products and services are DEPENDENT on each other to operate. For example, Mule Herding has a HIGH DEPENDENCY on the availability of Mules.