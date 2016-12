Les casses sur les données sont la nouvelle normalité

L’actualité nous pousse malheureusement à considérer les casses sur les données comme des événements dorénavant presque anodins. Ce constat ne va pas s’améliorer avec l’explosion programmée de l’internet des objets

By 2020 1.5 billion people, or 25% of the global population, will be affected by data breaches, said the research company

Voici un article intéressant qui parcourt le paysage de la sécurité avec une série de chiffres et récapitule les challenges à venir:

In the second of a three-part series on the state of cybersecurity, we take a closer look at the threat environment, and how internal and external factors can impact – if not cripple – an organization.