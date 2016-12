La carte bancaire qui s’habille d’un code dynamique

Même si les projections prévoient un plateau en 2020, la fraude à la carte bancaire continue de faire des dégâts. Les techniques pour s’en prémunir au mieux ne cessent également de s’améliorer et pas seulement au niveau du back-office mais également sur le terrain à l’image de la nouvelle carte avec un code pseudo-aléatoire de la Société générale:

Le détail de l’offre de carte avec l’option crypto dynamique:

Le cryptogramme visuel dynamique vient en complément de l’authentification renforcée 3D Secure et du Pass Sécurité. Il a l’avantage d’apporter une sécurité supplémentaire lors de vos achats en ligne sur la plupart des sites marchands (à l’exception de certains sites étrangers qui ne demandent pas le cryptogramme et les sites qui pratiquent le paiement récurrent), sans changer pour autant vos habitudes lors de vos achats.

et un article de la société Oberthur à l’origine de sa conception:

Banque leader1 du e-commerce en France, Société Générale a pour priorité de renforcer toujours plus la sécurité des paiements en ligne tout en facilitant le quotidien de ses clients. Après une expérimentation réussie auprès de plus de 500 personnes, Société Générale devient l’une des premières banques mondiales et la première en France à proposer à …