Les banques suisses sont en retard

Une étude réalisée par le think tank e-foresight de Swisscom et l’Institut pour les prestations financières de Zoug (IFZ) ont comparé de façon systématique l’offre numérique de 50 banques retail et les besoins de 473 entreprises.

Cette analyse montre en particulier que près de 70% des banques sont dans la catégorie des « suiveuses tardives », des banques qui n’ont encore lancé aucune initiative de numérisation ou uniquement des initiatives isolées dans le secteur des clients professionnels. La dette historique accumulée par les banques en termes d’innovation et de service de valeur au client se résorbent que très lentement. Dans cette situation, il reste à espérer que les banques deviendront un jour aussi dynamiques que les fintech suisses … simplement pour leur survie !

Voici l’infographie:

La page du communiqué: