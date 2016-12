GLOBCOIN lance sa carte prépayée multidevises

Si vous êtes un voyageur du monde alors la nouvelle carte prépayée multidevise de GLOBCOIN-Mastercard et son e-wallet peuvent vous intéresser. Pour rappel, il existe trois types de cartes: la carte de crédit, de débit et la carte prépayée (ou prepaid). La carte de crédit est la seule carte avec un règlement différé, vous payez vos achats et vous êtes débité une fois par mois du montant total de vos achats réglés avec votre carte de crédit pendant le mois.

Les cartes de débit et prépayées sont similaires en termes de fonctionnement. La différence est qu’une carte de débit est liée à votre compte bancaire alors qu’une carte prépayée est « chargée » depuis une carte de débit ou par virement bancaire et de ce fait pas directement liée à votre compte. Ceci apporte un gage de sécurité lors de vos achats en ligne par exemple et une grande flexibilité en termes de souscription/résiliation.

Evénement pour le lancement pour le marché suisse GLOBCOIN organise un événement de lancement pour le marché suisse le jeudi 3 novembre de 18h30 à 20h30 au grand hôtel Kempinski de Genève

Si vous souhaitez en savoir plus, voici le lien vers le communiqué de presse du lancement de la carte GLOBCOIN MasterCard