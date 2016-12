Dès le 11 novembre, achetez vos Bitcoins dans les gare suisses

Les CFF proposeront dès le 11 novembre 2016 de pouvoir acheter des bitcoins via leur distributeurs de billets. Il sera ainsi possible d’obtenir entre 20 et 500.- en Bitcoins avec la collaboration de la fintech Sweepay. L’achat de titre de transport n’est néanmoins pas encore prévu (plus tard?).

Les CFF se sont associés à Sweepay, une société zougoise spécialisée dans le paiement mobile. Ils mettent en avant la densité et l’accessibilité de leurs réseaux de distributeurs automatiques pour expliquer leur volonté d’offrir des services supplémentaires à la seule vente de billets.

Pour les CFF, il s’agit certainement d’une bonne occasion de tester leur borne comme intermédiaire vers des services externes et comme dans ce cas vers Sweepay.

La page des CFF à propos de cette fonctionnalité:

CFF: Faire ses achats simplement et confortablement avec Bitcoin. Vous pouvez recharger rapidement et simplement votre portefeuille Bitcoin au distributeur de billets CFF de votre choix, 24 heures sur 24.

Voici quelques articles en relation avec cette actualité :

Les distributeurs de billets CFF permettront d’acheter des bitcoins A partir du 11 novembre, les distributeurs de billets dans les gares permettront d’acheter des bitcoins, la monnaie numérique, annoncent les CFF vendredi. Une phase de test durera deux ans.