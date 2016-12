SwissLending, la première plateforme de #crowdlending immobilier en Suisse

Depuis plusieurs années, le monde du crédit se trouve chamboulé par la fintech qui propose aujourd’hui de réelles alternatives aux acteurs historiques du marché. Le principe de financement participatif est ainsi maintenant partout à l’image de la dernière annonce faite par SwissLending qui propose maintenant sa plateforme de crowdlending pour les professionnels de l’immobilier en Suisse.

Genève, le 5 octobre 2016 – SwissLending, nouvel acteur des FinTech et première plateforme de financement participatif spécialisée dans le prêt pour les professionnels du secteur de l’immobilier en Suisse, est officiellement lancée cette semaine à Genève.

L’activité a néanmoins commencé au début de l’année 2016 afin de tester les procédures mises en place par la société. Deux transactions ont été réalisées avec succès, à Lancy en Suisse et Villiers-sur-Marne en France, pour un montant de fonds levés supérieur à CHF 1.1 million.

Au niveau mondial, la collecte du crowdfunding est évaluée aÌ 34,4 milliards de dollars pour 2015 d’après l’étude publiée par Massolution. Deux segments se détachent en termes de volume, le prêt aux entreprises et aux particuliers, et le crowdfunding immobilier. Ce dernier, en pleine croissance, est évaluéì aÌ 2,57 milliards de dollars en 2015 globalement, mais ce secteur est encore balbutiant en Suisse.

En pratique, le niveau des fonds propres est le talon d’Achille du promoteur en quête de croissance. Les promoteurs font actuellement face à deux problèmes principaux et récurrents : l’allongement de leurs cycles de production (recours quasi systématique sur les permis de construire) et les besoins croissants en fonds propres exigés par leurs partenaires bancaires. Ces deux phénomènes entraînent le ralentissement du développement de nouvelles opérations immobilières. Le crowdlending est donc l’opportunité de pallier ce ralentissement en offrant aux promoteurs des financements complémentaires à ceux des banques.

Dans le secteur de l’immobilier, la révolution du crowdlending est d’autant plus à l’œuvre que l’investissement immobilier est depuis toujours réservé aux institutionnels et aux investisseurs les plus fortunés. La nécessité de démocratiser ce placement, généralement jugé rentable (rendement entre 6% et 12%) et au risque maîtrisé, est la raison d’être de SwissLending. Il permet de placer le particulier au cœur du financement de projets d’utilité publique – la construction de logements, de bureaux – à forte valeur ajoutée. Le financement dure seulement quelques mois et est remboursé à l’achèvement de la construction et à la vente des lots.

En résumé, le modèle de financement historique des opérations immobilières n’est plus aussi dynamique qu’avant, les banques sont plus frileuses, les cycles des opérations immobilières plus longs. Le crowdlending immobilier apparaît comme une alternative de financement innovante, immédiate, et une source de rentabilité intéressante pour les promoteurs et les investisseurs.

A propos de SwissLending :

SwissLending, membre de la Swiss Crowdfunding Association, est une plateforme de financement participatif (« Crowdfunding ») immobilier basée à Genève. SwissLending met en relation les promoteurs en manque de financements et les épargnants qui ne savent plus comment placer utilement leurs capitaux. SwissLending est dirigée par Dominique Goy, diplômé de l’EPFL, d’HEC Lausanne et au bénéfice de 17 années d’expérience en investissements dans les banques privées J.P. Morgan et Lombard Odier.