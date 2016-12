Les ransomware pullulent sur le web et sont malheureusement devenus une réelle menace permanente. A défaut d’avoir une solution miracle pour les éradiquer, la résistance s’organise comme par exemple à l’image du projet No more ransom! lancé par la cellule EC3 d’Europol.

The “No More Ransom” website is an initiative by the National High Tech Crime Unit of the Netherlands’ police, Europol’s European Cybercrime Centre and two cyber security companies – Kaspersky Lab and Intel Security – with the goal to help victims of ransomware retrieve their encrypted data without having to pay the criminals.

Since it is much easier to avoid the threat than to fight against it once the system is affected, the project also aims to educate users about how ransomware works and what countermeasures can be taken to effectively prevent infection. The more parties supporting this project the better the results can be. This initiative is open to other public and private parties.