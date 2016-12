3 conseils de sécurité pour les PMEs

Les cyber-attaques ne cessent de faire des victimes et, parmi elles, les PMEs deviennent une cible très intéressante pour les pirates. Peu sensibilisées ou formées pour comprendre les schémas d’attaque des cybercriminels, ces dernières disposent également de capacité réduite d’investissement dans des suites de sécurité … qui peuvent se révéler coà»teuses notamment en considérant les compétences supplémentaires spécifiques nécessaires pour les exploiter et les maintenir par exemple.

Néanmoins, avant de baisser les bras, il est nécessaire de se rappeler que la sécurité doit d’abord être gouvernée par le bon sens. Les dernières grosses attaques ont souvent montré des défaillances élémentaires et elles doivent permettre de rappeler un principe de base : La sécurité de mots de passe. Utiliser un mot (phrase) de passe complexe, long et le changer régulièrement est une mesure très efficace pour contrer de nombreuses attaques (conseil 1) et ce ne sont certainement pas les journalistes du Monde qui vont contredire ce fait.

Il est également important d’être conscient que de nombreuses solutions de sécurité sont en Open source (conseil 2), telles que par exemple des antivirus, des scanners de vulnérabilités ou des analyseurs d’événements. Sans omettre les coà»ts d’intégration et de maintenance associés, ces logiciels ont également l’avantage de disposer de codes publiques revus par la communauté pour être exempt de lignes malveillantes.

Il est également important d’être attentif aux données les plus sensibles afin de focaliser les efforts de protection tout en maintenant un sentiment permanent de défiance et de soupçon vis-à -vis de la sécurité (conseil 3). C’est grà¢ce à une surveillance attentive de son environnements et de ses changements qu’une attaque cybercriminelle peut également être prévenue ou ses impacts réduits au minimum.

Ces 3 conseils ressortent de l’article ci-dessous qui rappelle également que la sécurité peut être coà»teuse mais de bien vérouiller « sa voiture » est une mesure gratuite qui peut permettre de réduire les coà»ts d’une attaque réussie ou non.

http://www.techrepublic.com/article/three-baseline-it-security-tips-for-small-businesses/

When massive organizations like Sony, Home Depot, and the Office of Personnel Management are hacked they grab equally massive headlines. Yet, while they rarely grab headlines, small and middle-market companies are particularly susceptible to hacks, said Chris Crellin, Senior Director of Product Management at Intronis, a data protection firm, because many SMBs can’t afford to employ a security team, or are uninformed of the risks posed by attackers.