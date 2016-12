Qu’est-ce qu’une crypto-monnaie?

Aujourd’hui, il n’est plus possible d’ignorer la place occupée par les crypto-monnaies dans notre économie et l’exemple le plus connu est certainement le Bitcoin qui supporte aujourd’hui un flux monétaire de plus de 3 milliards de dollars. Les crypto-monnaies sont également le berceau d’une technologie qui va certainement bouleverser les échanges financiers dans les prochaines années, les chaînes de bloc ou blockchain en anglais. Une occasion de faire un bref tour d’horizon de ces nouvelles monnaies.

Une définition pour les crypto-monnaies

De manière simple, la définition la plus connue est celle proposée par wikipedia et qui se résume de la manière suivante:

Une crypto-monnaie est une monnaie électronique pair à pair et décentralisée dont l’implémentation se base sur les principes de la cryptographie pour valider les transactions et la génération de la monnaie elle-même. Aujourd’hui, toutes les crypto-monnaies sont des monnaies alternatives, dans le sens où aucune nation n’a adopté une crypto-monnaie comme monnaie fiduciaire. Les implémentations des crypto-monnaies utilisent un système de preuve de travail pour les protéger des contrefaçons électroniques. De nombreuses crypto-monnaies ont été développées, la plupart sont similaires et dérivent de la première implémentation complète de crypto-monnaie : Bitcoin.

…

La plupart des crypto-monnaies sont conçues pour introduire graduellement de nouvelles unités de monnaie, tout en plaçant une limite au total de monnaie qui sera à terme en circulation. Source : Crypto-monnaie — Wikipédia

Il est ainsi nécessaire de comprendre que la cryptographie est une composante essentielle de ces monnaies qui permet de garantir la non-répudiation des opérations (traçabilité + intégrité + disponibilité) ainsi que la sécurité des transmissions (confidentialité + intégrité).

Des familles de crypto-monnaie

La nature même des crypto-monnaies est sans limite et elles peuvent donc être créées pour différents usages comme le montre ce site agglomérant une liste des principales monnaies d’aujourd’hui:

A voir en direct sur cette page :

Crypto-Currency Market Capitalizations Crypto-currency market cap rankings, charts, and more

Il est donc logique de trouver aujourd’hui plusieurs familles de crypto-monnaies qui s’adaptent aux objectifs et aux communautés qui les adoptent. Pour mieux comprendre ce paysage, voici une proposition de classification intéressante proposée par le site bitcoin.fr accompagnée de quelques exemples:

Les monnaies « infrastructures »

– NXT

– Bitshares

– NXT – Bitshares Les monnaies « vraiment alternatives » très similaires à Bitcoin :

– Litecoin

– Blackcoin

– Vericoin

– Litecoin – Blackcoin – Vericoin Les monnaies « sociales »:

– Gemz

– Gemz Les monnaies « shopping »:

– ZiftrCoin

– Paycoin

– ZiftrCoin – Paycoin Les monnaies « locales »

Les monnaies « anonymes »

Les monnaies « instruments financiers »

Les monnaies « pour la bonne cause »

L’article complet est accessible ici:

Une classification des monnaies décentralisées Beaucoup de gens l’ignorent, mais il existe des centaines des monnaies décentralisées similaires à Bitcoin. Parmi elles, plusieurs dizaines sont certainement viables et apportent des avantages indéniables, tant par rapport à Bitcoin qu’aux monnaies traditionnelles. La plupart du temps, on a tendance à décrire (et à classifier) ces monnaies en fonction des algorithmes sur lesquels elles reposent ou de leurs principes de fonctionnement.

Liens utiles

Pour en savoir plus, voici également une série de liens intéressants:

Comment ça marche?

Comment fonctionne Bitcoin ? – Bitcoin Une transaction est un transfert de valeur entre portefeuilles Bitcoin qui est incluse dans la chaine de blocs. Les portefeuilles Bitcoin conservent une information secrète appelée clé privée ou graine qui est utilisée pour signer les transactions, fournissant une preuve mathématique qu’elles proviennent du propriétaire de chaque portefeuille.

Comment fonctionne cette monnaie décentralisée?

Bitcoin : comment fonctionne la 1ère monnaie numérique décentralisée Bitcoin constitue la première expérience de monnaie virtuelle à l’échelle du Web. Quelles ont été les motivations pour créer un tel système ? A qui profite-t-il ? Quels impacts bitcoin peut-il avoir à moyen terme sur nos moyens de paiement ?

Où trouver son cours?