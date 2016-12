Paiement mobile: Twint fait son entrée sur la scène suisse romande

Twint, la dernière née des solutions de paiement mobile en Suisse, fait son apparition sur le marché suisse romand. Poussée par Postfinance, sa société-mère, la solution débarque à Lausanne après avoir fait préalablement ses premier pas à Berne, Zurich et Bà¢le. Dès maintenant, il est ainsi possible de faire des achats avec cette nouvelle application chez quelques commerçants locaux à Lausanne et prochainement à Genève. Aujourd’hui, ce pré-lancement concerne quelques milliers de personnes avant un lancement national qui devrait survenir avant la fin de l’année.

Pour information, Twint est une spin-off de Postfinance détenue à 100% par cette dernière et dispose d’une licence bancaire de la FINMA. D’un point de vue commercial, Twint est logiquement focalisée en priorité sur le marché helvétique et souhaite créer une communauté de commerçants et d’acheteur de taille suffisante … tout en sachant que près de 40% des suisses ont un compte Postfinance, ce qui lui permettra peut-être d’atteindre une taille critique nécessaire pour généraliser le paiement mobile.

Twint est d’abord une application mobile dédiée au paiement mobile. Elle offre également une fonctionnalité de porte-monnaie électronique permettant de charger un montant et disposera prochainement de fonctions de marketing mobiles (coupons par ex) et de possibilités de paiement entre pairs (P2P).

A noter que la solution ne nécessite aucune carte de crédit ou de débit ce qui permet à Twint d’annoncer des frais de transactions nettement inférieurs. La solution fonctionne donc avec n'importe quel compte postal ou bancaire, est indépendant des opérateurs de télécommunication.

D’un point de vue technique, Twint est autonome et fonctionne sur Android et iOS et s’appuie sur la technologie bluetooth pour la transmission des données sans contact vers le terminal de paiement dédié.

Ainsi après Paymit de Six, c’est donc au tour de Postfinance de faire son entrée sur la scène du paiement mobile sans oublier l’annonce récente de Migros, le géant local du commerce de détail en Suisse.

Comme partout, et même si la maturité technologique est dorénavant atteinte, l’adoption du paiement mobile est à la traîne. Avec pour cause principale l’absence de standards reconnus, nous continuons aujourd’hui à devoir observer des initiatives locales ou de niche. Heureusement, nous pouvons aujourd’hui percevoir en Suisse une consolidation des acteurs suite à des regroupements qui permettent maintenant de commencer à dessiner le paysage suisse du paiement mobile. Certes, il n’est pas encore stabilisé et il ne faut pas oublier que bon nombre d’intermédiaires différents peuvent encore prétendre à une part du gà¢teau si l’on se réfère à l’illustration ci-dessous et issue de l’article initial intitulé Les 6 acteurs du paiement mobile

For contactless payments to endure, banks are better off using their own apps to court users. They already employed this approach with the “remote check cashing feature” and experienced widespread success by continuously making users aware they could perform digital check deposits until the practice became second nature. The same opportunity is there for the taking with payments. A bank that deploys their own solution within their own app faces far fewer friction points than a bank that leans on Android Pay, Apple Pay or any other third party.

