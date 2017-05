3 moyens de protéger sa carte bancaire sans-contact

Le paiement sans contact grà¢ce à sa facilité d’utilisation s'insinue dans notre vie de tous les jours. Si aujourd’hui cette tendance se confirme avec les cartes bancaires, leur généralisation est d’ores et déjà programmée pour atterrir ces prochaines années finalement sur tous nos smartphones et autres équipements mobiles.

Dans cette logique, la plupart des cartes bancaires sont équipées par défaut aujourd’hui d’une puce RFID/NFC qui permet d’effectuer des paiements sans avoir à saisir son code PIN mais simplement en l’approchant du terminal de paiement comme le présente la vidéo ci-dessous:

La sécurité repose sur la caractéristique du RFID et en particulier de la portée de ces ondes limitées (théoriquement) à quelques centimètres. Si le principe de validation d’un paiement sur le terminal ne pose pas de problème en soit, les risques de vol à distance des informations de la carte ont été très vite mis en évidence.

Comme le montre cet autre article, la proximité constante avec les autres nous imposent déjà aujourd’hui à prendre des mesures pour éviter de se faire voler les données de nos cartes bancaires:



Aussi, face à ces risques de vol de données, 3 solutions existent pour se préserver de cette mésaventure:

En créant une cage de Faraday, ces étuis bloquent les ondes et empêchent que des “butineurs” volent à votre insu des données de votre carte NFC. Appelés “RFID blockers”, ces étuis de protection RFID se retrouvent actuellement sur beaucoup de sites marchands comme par exemple ici sur Amazon (protection carte bancaire)

Une autre solution dans le même style consiste à bricoler son portefeuille et intégrer une feuille d’aluminium qui aura les même propriété bloquante à la condition que sa couverture soit complète (c’est d’ailleurs cette technique qui est souvent utilisée lors de vols de marchandises en magasin et pour passer les portillons anti-vol sans tout faire sonner).

Une autre méthode consiste à avoir 2 cartes NFC à proximité immédiate l’une de l’autre. L’objectif est de provoquer des perturbations qui empêche un lecteur de pourvoir se connecter: Les réponses simultanées des 2 cartes deviennent incompréhensibles et inexploitable pour un voleur de données:

If you have two cards with RFID chips in your wallet, the scanner can’t read them because they confuse the information and cancel each other out. […]

If you’re still worried about getting ripped off by someone invading your space with a notepad-like scanner, here’s a tried-and-true precautionary move: Put a piece of aluminum foil in your wallet.

