5 actions pour lutter contre la cybercriminalité

La cybercriminalité est un mal qui attaque sans distinction les individus et les petites ou grandes entreprises. Pour lutter contre ce fléau, seule une bonne gestion des risques peut permettre de coordonner efficacement les meilleures mesures de protection.

Pour être clair, il n’y a pas de solution miracle qui va permettre à votre entreprise de se prémunir contre la cybercriminalité. Tout comme un firewall ne protège pas seul contre les intrusions depuis internet, la lutte contre la cybercriminalité ne peut pas se limiter à une solution technique.

Sachant que chaque environnement est spécifique, une mesure de protection ne peut donc pas être universelle et avoir la même efficacité partout. Il y a lieu de se rappeler que la sécurité s’appuie sur 3 piliers essentiels que sont:

Lutter contre la cybercriminalité revient donc à mettre en musique de manière parfaite ces 3 dimensions pour prévenir au mieux et savoir répondre de manière adéquate si un événement anormal venait à survenir. En reprenant l’exemple du firewall, il est évident que son efficacité contre les intrusions ne vaut pas grand chose si les responsabilités et les règles de mises à jour des règles de filtrages n’ont pas été clairement définies par exemple.

Dans une organisation, la gestion de la cybercriminalité doit s’intégrer totalement dans une gestion des risques au niveau de l’entreprise. Elle permettra d’inclure les spécificités (organisation en place, mode de fonctionnement et technologie en place …. voir lien avec paragraphe précédent) et de définir quelle est la stratégie de lutte contre les différents risques de la cybercriminalité: fraude, déni de service, hacking, espionnage, …

Dans cette logique, la compréhension et l’implication de la Direction est stratégique pour la réussite de la lutte contre la cybercriminalité:

La gestion des risques est donc centrale pour assurer un ensemble cohérent de mesures de protection et une mise en place adaptée sur les vulnérabilités potentielles les plus graves pour l’entreprise concernée.

A new handbook from National Association of Corporate Directors, titled Cyber-Risk Oversight, offers five principles to guide boards of directors in helping their organizations address IT security threats.

