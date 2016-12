Pourquoi votre antivirus est (presque) inutile?

Aujourd’hui la création des codes malicieux se joue des antivirus. C’est même devenu un test standard avant leur diffusion pour obtenir quelques jours de répit avant d’être détectés.

Une analyse récente de la société Lastline Labs spécialisée dans la sécurité met en évidence les faits suivants :

Ce qui se traduit graphiquement sous cette forme-là :

Top 1% of malware evolved against AV patterns

As you can see in grey lines in the chart above, there is a steady growth curve in the detection rates from Day 0 to Day 365 of the average malware. This pattern mostly mirrors that in the 1-percentile malware trajectory (percentiles based on least detected) which are likely more sophisticated or unique. The 1% of malware that most effectively evaded detection in this dataset is likely to represent the kind of advanced malware created and exploited by cyber-criminals who are persistently and directly targeting and infiltrating organizations, as opposed to more opportunistic malware distributors.

