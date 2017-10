Une carte pour suivre en direct les cyber-attaques

Comme dans la vie réelle, Internet est un monde où les attaques ne cessent jamais. Les éditeurs de solutions de sécurité en sont des témoins privilégiés et Kaspersky, un éditeur d’antivirus, a ainsi développé une carte interactive en mode “Google Earth” qui vous permet de suivre en direct les cyber-attaques qui égaient le web:

Il utilise les informations recueillies depuis ses produits installés dans le monde (lui permettant d’identifier et de réagir aux nouvelles menaces) et les met en forme sur une carte interactive en 3D. Ainsi, aujourd’hui, ces données indiquent que le pays le plus infecté est … la Russie :

Le top 5 des pays les plus infectés sur cette carte sont aujourd’hui

Russie Inde Etats-Unis Vietnam Allemagne

Il vous est également possible de déterminer le classement des autres pays en se déplaçant virtuellement. Vous découvrirez alors que la France occupe la 7ème position :

et la Suisse la 35ème place :

Vous pouvez découvrir en direct cette carte à l’adresse suivante : http://cybermap.kaspersky.com/